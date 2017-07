Bardi fatura medalha de bronze no Pan-Americano

Além da medalha do Pan-Americano, Bardi já foi nove vezes campeão brasileiro e conquistou pódios em diversas provas, como no salto em distância, na qual ele deixou de competir após ver que seus tempos eram melhores em outras disputas.

“Foi a primeira vez que participei desta competição e subir ao pódio logo no primeiro ano, ao lado de grandes atletas, foi fantástico. Este tem sido o meu melhor ano como atleta, tenho conseguido tudo o que almejei e sem lesões”, comentou o americanense, que agora volta as atenções para as duas competições que terá pela frente no semestre: o Campeonato Paulista Juvenil e o Brasileiro Sub-23. Foto: Divulgação

O atleta americanense Felipe Bardi dos Santos voltou para casa nesta terça-feira com uma nova medalha na bagagem após sua viagem para Trujillo, no Peru, no último fim de semana, na disputa do Pan-Americano Sub-20. Ele ganhou o bronze na prova dos 100 metros e ainda chegou em quarto lugar no revezamento 4x100m. Para Bardi, os resultados na competição internacional foram satisfatórios.

O atleta tem também no currículo a medalha de ouro nos 200m no Campeonato Mundial Escolar, realizado em 2015, na China, é o atual campeão estadual nas provas dos 100m e 200m e no revezamento 4x100m e, no final de julho, ainda ganhou o bronze nos 100m e mais um ouro no revezamento no Sul-Americano de Atletismo, no Paraguai.

No começo deste mês, Bardi recebeu da Câmara Municipal de Americana a medalha Ayrton Senna, honraria concedida aos destaques do esporte da cidade no ano, em cerimônia realizada no plenário da Casa.