Barbosa traz medalhas de prata e bronze do Mundial

Foto: Divulgação

Representando a seleção brasileira de Kung-Fu Tradicional, o atleta José Carlos Barbosa, da Associação Bien-Hoo, de Americana, faturou duas medalhas no 7º Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Emeishan, na China, entre os dias 7 e 12 deste mês. Barbosa participou em duas categorias e subiu ao pódio em ambas, com uma prata em armas e um bronze em mão.

“A cada Mundial os atletas ficam mais fortes e é sempre mais competitivo. Em Mãos competi com 22 atletas de mais de 15 países, consegui nesta um bronze, mas foi com gostinho de ouro, pois foi muito disputado e com ótimos atletas”, contou.

Já em Armas, ele competiu com sete atletas e ficou em segundo lugar, perdendo por apenas 0,07 pontos para o primeiro colocado. “Valeu o esforço durante o ano, treinos físicos, técnicos e psicológicos intensos, pois a ansiedade e nervosismo são muito grandes em estar num campeonato de tamanha proporção representando o Brasil e Americana”, disse Barbosa.