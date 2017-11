Barbarense fatura título brasileiro de karatê

Foto: Divulgação

A lutadora Júlia Francieli, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou o título brasileiro de karatê Interestilos, no último fim de semana, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Master Individual.

Outro barbarense que subiu ao pódio foi Rafael Santana, no Kata Individual Mirim.

Ainda conquistaram a terceira posição em suas categorias os atletas Karoline Rodrigues (Luta de Equipe categoria Adulto), Nádia Gisele (Kumitê Individual categoria Infanto-Juvenil A) e Caio Furlan (Kumite Individual Mirim C). A equipe barbarense é treinada pelo técnico João Donizete.