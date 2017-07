Azarenka elimina Vesnina em Wimbledon; Kvitova se despede na 2ª rodada

Ganhando embalo em seu retorno às quadras, a bielo-russa Victoria Azarenka venceu mais uma em Wimbledon nesta quarta-feira e garantiu seu lugar na terceira rodada, ao superar a russa Elena Vesnina, 15ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Se vencer mais uma, poderá cruzar com a romena Simona Halep, uma das favoritas ao título, nas oitavas de final. Em outro jogo do dia, a checa Petra Kvitova se despediu do torneio londrino.

Azarenka praticamente não deu chances à Vesnina nesta quarta. Sacou forte, dominou no fundo de quadra e não perdeu o saque em nenhum momento do confronto. Foram 26 bolas vencedoras, contra 16 da rival russa. A ex-número 1 do mundo fechou o confronto em 1h38min.

Na terceira rodada, a tenista da Bielo-Rússia vai enfrentar a local Heather Watson, que também eliminou uma cabeça de chave nesta quarta. Ela passou pela letã Anastasija Sevastova, 18ª pré-classificada, por 6/0 e 6/4.