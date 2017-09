Autoridades não acham acusado de operar esquema de propina do Rio-2016 em Miami

As autoridades dos Estados Unidos informaram aos procuradores brasileiros que ainda não localizaram o empresário brasileiro Arthur Soares, conhecido como “Rei Arthur” e peça central na operação de suposta compra de votos para de membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) para eleger o Rio como sede dos Jogos de 2016. Uma das hipóteses é de que ele teria fugido em um iate, a partir de Miami.

Arthur Soares é ex-proprietário do Grupo Facility, empresa que firmava contratos de prestação de serviços com o governo do Rio de Janeiro na época do governo de Sérgio Cabral. Nessa época, Facility somava contratos da ordem de R$ 3 bilhões.

A apuração do Ministério Público Financeiro de Paris levou a uma cooperação com o Ministério Público Federal do Brasil, a partir de maio. O trabalho acabou indicando que uma das empresas de Soares, a Matlock Capital Group teria sido responsável por transferir US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões, na cotação atual) para membros do COI. Eles teriam recebido o dinheiro às vésperas da escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016, em outubro de 2009. A companhia tinha sede justamente em Miami.