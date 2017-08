Atual campeão, Wawrinka desiste do US Open e só voltará às quadras em 2018

Stan Wawrinka não vai defender o título conquistado na edição de 2016 do US Open. Nesta sexta-feira, o suíço, que está em quarto lugar no ranking da ATP, anunciou a sua decisão de não participar do Grand Slam nova-iorquino por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Além de deixá-lo fora do US Open, o problema também fez Wawrinka desistir do restante da temporada 2017 do tênis. O dono de três títulos do Grand Slam explicou em um comunicado oficial que precisará passar por uma cirurgia para se recuperar da lesão.

“Estou triste em anunciar que, depois de conversar com minha equipe e médico, tive que tomar uma decisão difícil de me submeter a uma intervenção cirúrgica no joelho. Essa foi a única solução para garantir que eu possa competir em alto nível por muitos anos”, disse Wawrinka.