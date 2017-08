Atual campeã, Pliskova estreia com vitória em Cincinnati; Kerber e Kvitova caem

Ameaçada no topo do ranking, a checa Karolina Pliskova iniciou com vitória a defesa do título conquistado em Cincinnati no ano passado. A atual número 1 do mundo venceu nesta quarta-feira a jovem russa Natalia Vikhlyantseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na competição norte-americana.

Para superar a adversária de apenas 20 anos, Pliskova mostrou força no saque. Acertou sete aces e converteu 94% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Sem ter o saque quebrado em nenhum momento de sua estreia, a checa obteve três quebras sobre a russa e sacramentou a vitória em 1h07min.

LEIA TAMBÉM: Em treino atrapalhado pela chuva, Miller lidera e Márquez fica em 2º na MotoGP

Nas oitavas de final, a líder do ranking vai encarar a italiana Camila Giorgi. Vinda do qualifying, a 82ª colocada do ranking avançou na chave ao derrotar a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 1 nesta quarta-feira.