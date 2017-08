Atual campeã, Pliskova é eliminada por Muguruza em Cincinnati e pode perder nº1

A vitória garantiu Muguruza em sua primeira final desde o título na grama de Londres. Número 6 do mundo, a espanhola vai enfrentar na decisão a vencedora do confronto entre a romena Simona Halep e a local Sloane Stephens, maior surpresa da competição. Halep é quem pode desbancar Pliskova do topo do ranking.

Em sua melhor competição desde o título de Wimbledon, a espanhola Garbiñe Muguruza mostrou força neste sábado ao eliminar a checa Karolina Pliskova, atual número 1 do mundo, na semifinal do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Muguruza venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h19min. A derrota pode tirar a checa da liderança do ranking.

E a diferença no aspecto físico ficou evidente no set inicial. Muguruza não deu chances a rival, sem ter o saque sequer ameaçado na parcial. Na segunda, Pliskova até ameaçou o serviço da espanhola por três vezes sem sucesso. E acabou cedendo duas quebras, uma delas no game final, quando Muguruza precisou de cinco match points para selar a vitória.

Foi apenas o segundo triunfo da tenista da Espanha sobre a rival em oito jogos disputados. O anterior foi obtido justamente no primeiro confronto entre as duas no circuito profissional, em 2013.

LEIA TAMBÉM: Guga fecha ciclo de homenagens em Paris com anel do Hall da Fama

Com o resultado, a campeã de Wimbledon vem confirmando sua evolução na quadra dura, às vésperas do US Open. Depois da curta temporada de grama, ela foi semifinalista em Stanford e parou nas quartas de final em Toronto, na semana seguinte. Em Cincinnati, disputará a segunda final da temporada – a primeira foi justamente em Wimbledon. Muguruza busca o quinto título na carreira e o segundo no ano.

A derrota de Pliskova pode ter encerrado seu curto reinado na liderança do ranking. Após assumir o posto ao fim de Wimbledon, ela pode ser superada por Simona Halep na próxima segunda-feira. Para tanto, a romena precisa faturar o título em Cincinnati.