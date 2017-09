Atuais campeões, Soares e Murray caem nas quartas de final do US Open

Atuais campeões do US Open, Bruno Soares e Jamie Murray se despediram da chave de duplas masculinas nesta terça-feira ao serem derrotados pelos experientes Jean-Julien Rojer, da França, e Horia Tecau, da Romênia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h02min de confronto.

Com uma atuação muito abaixo do esperado, os cabeças de chave número quatro ofereceram pouca resistência diante dos rivais que formam a dupla cabeça número 12. Brasileiro e escocês não obtiveram nenhuma quebra de saque na partida e sofreram quatro, duas em cada set. Além disso, cometeram 15 erros não forçados, contra apenas cinco dos vencedores.

A derrota encerra de forma precoce a trajetória de Soares e Murray na busca pelo bicampeonato. Sem defender os pontos conquistados no ano passado, a dupla perderá posições importantes na próxima atualização do ranking de duplas. O brasileiro vai cair do 7º para o 10º lugar, enquanto Murray trocará a 6ª pela 9ª posição.