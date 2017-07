Atletas do Rio e de Caraguatatuba vencem disputa em Americana

A disputa do 5º Open Feminino de Vôlei de Praia de Americana, no último sábado (1), realizada no campo do Guarani do bairro Vila Amorim, teve como campeãs a dupla Dani Neves e Lucila, atletas do Rio de Janeiro e de Caraguatatuba, respectivamente, que faturaram o prêmio de R$ 1 mil em dinheiro. Foto: Divulgação/CSV

Além delas, na segunda colocação veio a dupla Camila Paixão e Val, de Vinhedo e São José dos Campos, que faturaram R$ 700, em terceiro ficou o time formado por Ariele e Débora, de Santa Bárbara d’Oeste e do Rio de Janeiro, que levaram R$ 300 e, por fim, Weley e Lê, ambas de São Paulo, que ganharam R$ 200.

De acordo com o ex-atleta e treinador de Vôlei Saulo Biancarelli, um dos organizadores da competição, o torneio em solo americanense, que contou com a participação de 16 duplas, apresentou mais uma vez um nível muito bom de competição e tende a crescer em suas edições.