Astro Sébastien Loeb vence segunda etapa e lidera o Rally Dakar

Astro do rali com nove títulos mundiais, Sébastien Loeb nunca deu bola para o Rally Dakar. No ano passado, ao assinar com a Peugeot, mudou o foco e, pela primeira vez correu o Dakar, terminando em novo. Desta vez, quer o título. Em busca desta meta, o francês de 39 anos ganhou, nesta terça-feira, a segunda etapa da competição entre os carros.

Ele completou em 2h06min55s o trecho cronometrado de 275km entre Resistência e San Miguel de Tucumán, na Argentina. Foi seguido pelo catariano Nasser Al-Attiyah, que chegou 1min23s depois e perdeu a liderança geral depois de ganhar a primeira etapa. Al-Attiyah está em busca do tricampeonato.

O espanhol Carlos Sainz (campeão em 2010), o sul-africano Giniel De Villiers e o espanhol Nani Roma (campeão em 2014) fecharam o Top 5 da etapa. Como todos os três já haviam ficado entre os primeiros na etapa inicial, a classificação geral agora tem Loeb em primeiro, Al-Attiyah em segundo, Sainz em terceiro, De Villiers em quarto e Roma em quinto.

Atual campeão e dono de 12 títulos, o francês Stephane Peterhansel completou no sétimo lugar, enquanto que Cyril Despres, penta entre as motos, chegou no 12.º lugar. No geral, Peterhansel é sétimo e Despres o 11.º.

QUADRICICLOS – Vencedor da primeira etapa entre os quadriciclos, o brasileiro Marcelo Medeiros terminou em quinto nesta terça-feira, a 6min04s do vencedor da etapa, o argentino Pablo Copetti. Na classificação geral, o bicampeão do Rally dos Sertões aparece no terceiro lugar, a 4min20s de Copetti. O paraguaio Nelson Sanabria Galeano aparece entre eles.

Nas motos, a vitória na etapa foi do australiano Toby Price, vencedor no ano passado e único ex-campeão na prova. Nesta terça, ele foi seguido pelo austríaco Matthias Walkner e pelo português Paulo Gonçalves, um dos principais candidatos ao título. Price lidera com 2min39s de folga sobre Walkner, com Gonçalves em terceiro.

Ricardo Martins é o 46.º, Gregório Caselani o 62.º e Richard Lliter o 64.º entre as motos. Nos carros, Sylvio Barros foi o 26.º na segunda etapa, e aparece na 26.ª colocação geral.