Asacorre coleciona pódios no Sul de Minas Gerais

A Asacorre (Associação dos Corredores de Rua de Americana e Região) obteve bons resultados na 10ª Meia Maratona das Águas, realizada num trecho de 25 quilômetros entre Poços de Caldas e Pocinhos do Rio Verde no último domingo. Rogério Ferreira dominou de ponta a ponta e conquistou o título máximo da prova.

Já em categorias por idade, os atletas da Asacorre também subiram ao pódio. Na faixa de 40/49 anos, Roberto Pereira foi vice e Luiz Santos chegou em terceiro. Na categoria 20/29 anos, Sávio Rodrigues foi campeão. Por fim, na briga feminina, Leone Justino foi vice-campeã e Auxilene Izabel foi a quarta colocada.

Também neste fim de semana, outro atleta da Asacorre se destacou no Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, em Marília. Em prova com mais de 4,5 mil atletas inscritos, José Magno Mota subiu ao pódio com o terceiro lugar.