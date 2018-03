Artur Fortunato ganha primeiro título no tiro ao prato

Depois de ter trocado o automobilismo pelo tiro ao prato, o americanense Artur Fortunato comemorou o primeiro título em seu novo esporte. O jovem de 20 anos venceu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, no último domingo, em Belo Horizonte.

Na ocasião, ele acertou 115 de 125 pratos que foram arremessados, ficando em primeiro na categoria B da modalidade fossa olímpica. Pelo desempenho surpreendente, Fortunato já solicitou a mudança para a categoria A, para competir junto dos principais atiradores do país. Foto: Divulgação

Antes de vencer a etapa em Belo Horizonte, o americanense já havia participado da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, em Curitiba, e da Copa do Mundo da ISSF (Federação Internacional de Tiro Esportivo), em Guadalajara, no México, para ganhar experiência.

Apesar de sua paixão pelo mundo da velocidade, em que foi piloto da Fórmula 3 Brasil até ano passado, Fortunato também tem o tiro esportivo em seu DNA, afinal, é neto de Athos Pisoni, um dos grandes expoentes do Brasil na modalidade skeet, principalmente depois da medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de 1975.

Athos inclusive é o principal professor e orientador de Artur Fortunato e dos demais atiradores do Clube Americanense de Tiro. Um deles também é bem conhecido por outra modalidade que defendeu: o ex-jogador de futebol Sandro Hiroshi, que ficou em sexto no geral da categoria A e foi campeão por equipes em Belo Horizonte no último fim de semana.

Cada equipe era composta por três atiradores, que tinham o total de pratos derrubados somados ao término da competição. Ao contrário de Fortunato, que ainda é iniciante, Hiroshi já atira desde 2014 e até conquistou um título brasileiro na classe C.