Artista homenageia Tigre com escultura

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O artista plástico Wanderley França, de 47 anos, iniciou no mês de junho uma escultura no muro principal do estádio Décio Vitta, na Avenida Carmine Feola, em Americana, na qual homenageia o Rio Branco com a imagem de um Tigre ao lado do símbolo do clube.

Arte é gratuita ao clube e também uma forma de divulgar o trabalho do artista, que reside em Limeira, mas trabalha há anos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. “É uma forma que eu encontrei de homenagear o Rio Branco e também foi um jeito de demonstrar o meu trabalho. Eu consegui autorização da diretoria e comecei o trabalho, acho que deve ficar pronto no começo de agosto, é um pouco demorado para secar”, comentou o artista, que explicou ao LIBERAL que a escultura é feita em argamassa.

Após o trabalho de secagem da escultura, a pintura será realizada e, ainda de acordo com França, quando tudo estiver pronto ele cogita a possibilidade de fazer uma breve cerimônia de inauguração com a presença de membros da diretoria do clube, mas o assunto ainda não foi discutido.