Árbitro de Americana recebe medalha de federação

Foto: Divulgação

O árbitro de jiu jitsu Jefferson Clara, de Americana, recebeu a Medalha de Mérito Esportivo 2017 da FPJJ (Federação Paulista de Jiu Jitsu) na última segunda-feira, quando foi comemorado o dia da modalidade.

Ele tem 37 anos e é professor faixa preta e árbitro da FPJJ, CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu) e IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation).

A cerimônia foi realizada em Barueri e contou com a presença de cerca de 300 pessoas, entre elas autoridades do jiu jitsu, da política, do exército, e até o árbitro do UFC Mario Yamasaki.