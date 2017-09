Após vice no Japão, Zé Roberto festeja ano ‘especial’ da seleção de vôlei

Após ver a seleção brasileira feminina de vôlei assegurar o vice-campeonato da Copa dos Campeões com a vitória por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/19) sobre os Estados Unidos, em Nagoya, no Japão, o técnico José Roberto Guimarães exaltou o desempenho e os resultados alcançados pela equipe no primeiro ano de um novo ciclo olímpico.

“Foi um ano muito importante em termos de trabalho e resultado para essa nova geração. A temporada foi especial, onde esse grupo se dedicou muito. Elas entraram de cabeça no projeto e com um foco muito grande. Esse é o caminho, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Ainda apresentamos alguns altos e baixos e precisamos de mais regularidade. Fizemos um ótimo ano e esse grupo está de parabéns”, afirmou o treinador.

Após a disputa dos Jogos do Rio, Zé Roberto reformulou o grupo da seleção brasileira. E, mesmo com um elenco novo, a equipe venceu as três competições que disputou antes da Copa dos Campeões: Torneio de Montreux, Grand Prix e Sul-Americano, o que garantiu a classificação da equipe para o Mundial de 2018, que será realizado no Japão.