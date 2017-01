Após vice em Adu Dhabi, David Goffin estreia com vitória em Doha

Vice-campeão do torneio de exibição de Abu Dhabi, derrotado por Rafael Nadal na final de sábado, David Goffin fez sua estreia oficial na temporada 2017 nesta segunda-feira. O belga, 11.º do ranking mundial, teve trabalho, mas venceu o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, pela primeira rodada do Torneio de Doha, no Catar.

Quarto cabeça de chave, o belga vai encarar, na segunda rodada, o veterano espanhol Fernando Verdasco, 42.º do ranking da ATP, que venceu o canadense Vasek Pospisil (133.º) por 2 a 0 com direito a pneu (7/5 e 6/0).

Vindo do qualifying, o checo Radek Stepanek (107.º) estava vencendo Marcos Baghdatis (36.º) no segundo set, por 5/3, perto de fechar a partida, quando o cipriota, oitavo cabeça de chave, se retirou. Na próxima rodada, o checo enfrenta outro jogador que começou o torneio no quali, o belga Arthur De Greef, número 134 do mundo.

Já o sérvio Novak Djokovic, que mais cedo venceu o alemão Jan-Lennard Struff, vai jogar na segunda rodada contra o argentino Horácio Zeballos (71.º), que passou em três sets pelo alemão Florian Mayer, com direito a um 9/7 no tie-break do terceiro set.