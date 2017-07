Após título, Pedro Solberg e Guto avançam em etapa da Suíça do vôlei de praia

A dupla formada por Pedro Solberg e Guto provou nesta segunda-feira que está em ótima fase no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na manhã do último domingo, os brasileiros conquistaram o título do Major de Porec, na Croácia, e não tiveram tempo nem para comemorar. Viajaram logo depois para a Suíça e já nesta segunda-feira entraram em quadra pelo “country quota” (cota do país) do Major de Gstaad. Venceram Vitor Felipe e George por 2 sets a 1 – parciais de 21/16, 14/21 e 15/12 – e avançaram ao qualifying.

As duas duplas vencedoras do “country quota” ainda não estão na fase principal. Elas disputam o qualifying nesta terça-feira, em rodada eliminatória direta que classifica oito vencedores em cada naipe. No feminino, Juliana e Carolina Horta receberam um convite e também brigarão por uma das oito vagas no torneio.

Outros seis times já estão garantidos pelo ranking de entradas e começam a disputa da fase de grupos nesta quarta-feira. São eles: Álvaro Filho/Saymon, Evandro/André e Alison/Bruno Schmidt no naipe masculino; e Larissa/Talita, Ágatha/Duda e Fernanda/Bárbara Seixas no feminino.

LEIA TAMBÉM: Halep e Stosur vencem e vão às oitavas de final em Madri

As duplas brasileiras têm dominado as etapas de 2017, tendo conquistado 14 medalhas até agora, sendo nove de ouro, duas de prata e três de bronze. No feminino, Larissa e Talita lideram o ranking com 2.840 pontos, com outras duas duplas brasileiras logo atrás: Ágatha/Duda (2.720) e Fernanda/Bárbara (2.380).

No naipe masculino, os líderes são os italianos Nicolai e Lupo, com 2.880 pontos, com Alison e Bruno Schmidt aparecendo em terceiro lugar, somando 2.240 (os brasileiros disputaram duas etapas a menos que os rivais da Itália). Álvaro Filho/Saymon e Pedro Solberg/Guto estão logo atrás, em quarto e quinto lugares, respectivamente.