Após título do Grand Prix, Zé Roberto convoca Gabi para treinos e Sul-Americano

Após conquistar o título do Grand Prix, no fim de semana, a seleção brasileira feminina de vôlei já começa a pensar nos próximos desafios: o Sul-Americano e a Copa dos Campeões. Antes disso, o técnico José Roberto Guimarães mantém a rotina de treinos da equipe, visando estas competições.

Para estas atividades, o treinador convocou um reforço nesta quarta-feira. Trata-se da ponteira Gabi. A jogadora do Sesc-RJ vai se apresentar no Centro de Treinamento Sportville, em Barueri (SP), nesta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM: Bolt é batido por Gatlin e se despede dos 100m com o bronze no Mundial

No mesmo dia, as demais jogadoras vão se reapresentar, após folga como prêmio pelo título conquistado na China. Será o início da preparação para o Sul-Americano, que será disputado entre os dias 15 e 19 de agosto, em Cali, na Colômbia. O campeão garante vaga no Mundial do próximo ano.