Após Rio-2016, lutas de boxe voltam a ter espaço na televisão brasileira

Quase todo fim de semana é possível acompanhar grandes duelos. O SporTV possui contrato com a Top Rank, empresa do lendário Bob Arum. A ESPN Brasil passa lutas da Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya, enquanto que a Fox Sports tem direito dos eventos da PBC, do polêmico Al Haymon. O Esporte Interativo busca combates principalmente na Inglaterra, sempre com boa audiência no canal. O BandSports tenta patrocinadores para intensificar as transmissões.

Aos poucos, o boxe vem “nocauteando” a falta de confiança que as empresas de comunicação do País tinham em seus eventos, graças às falcatruas feitas principalmente nos anos 90. As atuações de Robson Conceição, Esquiva e Yamaguchi Falcão, Patrick Teixeira, Everton Lopes e William Silva ganham espaço cada vez maior na principal mídia e dividem as atenções com astros como Manny Pacquiao, Saúl Canelo Álvarez, Gennady GGG Golovkin e Anthony Joshua.

A conquista de medalhas olímpicas, o surgimento de novos talentos e a realização de eventos nacionais com credibilidade fizeram com que a TV brasileira recolocasse o boxe em sua grade de programação. Para os fãs brasileiros ficou mais fácil assistir as principais lutas da atualidade, pois são constantes as transmissões ao vivo na televisão.

“O boxe no Brasil está dando sinais de reação. Aos poucos estamos recebendo mais ofertas de eventos internacionais e algumas propostas de lutas nacionais”, disse Denis Gavazzi, gerente de jornalismo da BandSports. “Acho, talvez, que com os novos nomes do boxe brasileiro que apareceram para o grande público nos Jogos Olímpicos, Robson Conceição e Esquiva Falcão, foi retomado o interesse pelo esporte e as pessoas que já gostavam de boxe voltaram a procurar informações em noites de transmissão. Tenho visto com bons olhos as possibilidades que estão chegando”, disse.

O evento que mais tem chamado a atenção é o “Boxing For You”, que tem como objetivo lançar novos talentos. “Trabalhamos com paciência e investimento. Esperamos ter grandes resultados em um prazo de três a cinco anos”, disse Sergio Batarelli, idealizador do evento e representante da Top Rank no País.

O “Boxing For You” teve início este ano e já conta com três eventos – os dois primeiros foram transmitidos pelo BandSports e o último (que teve audiência de 5 milhões de espectadores) pelo SporTV. Todas as programações foram em Sorocaba (SP). “Nossa intenção é fazer no mínimo mais um evento este ano e outros oito em 2018”.

Muitos eventos do boxe ainda estão por vir no segundo semestre. Entre eles, o encontro entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, em 26 de agosto, e o superduelo Canelo x GGG (dia 16 de setembro). As emissoras brasileiras estão de olho nas transmissões da modalidade.

BOXE DO BRASIL – O boxe brasileiro não tem um campeão mundial há 10 anos, desde que Acelino Popó Freitas perdeu para o norte-americano Juan Diaz. Ao mesmo tempo, o esporte que já teve o inigualável Eder Jofre nunca esteve com tantos nomes em condições de conseguir um cinturão.

Os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhistas de prata e bronze em Londres-2012, têm mais condições de disputar um título em médio prazo. Os dois estão invictos. Yamaguchi, que soma 13 vitórias, é o 20.º colocado no ranking dos pesos médios do Conselho Mundial de Boxe. Com mais três vitórias importantes ele poderá se aproximar das primeiras colocações e se tornar desafiante do campeão mundial.

Robson Conceição, ouro no Rio-2016, tem três vitórias e volta ao ringue no próximo dia 21. Patrick Teixeira, William Silva e Everton Lopes também são nomes para o torcedor ficar de olho.