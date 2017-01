Após encerrar fila, Cubs quebra protocolo e é recebido por Obama na Casa Branca

Depois de escrever uma das páginas mais emocionantes do esporte mundial em 2016, o Chicago Cubs teve o seu feito reconhecido por Barack Obama nesta segunda-feira. Campeão da Major League Baseball (MLB) após incríveis 108 anos de fila, em uma grande final com o Cleveland Indians, o time foi recebido pelo presidente norte-americano na Casa Branca.

A visita, aliás, quebrou o protocolo comumente adotado pelos campeões da MLB. Se normalmente a equipe espera até pelo menos abril do ano seguinte para visitar o presidente na Casa Branca, em cerimônia tradicional para os vencedores de todas as principais ligas norte-americanas, o Cubs atendeu ao chamado de Obama e antecipou sua visita.

Isso porque em quatro dias, Obama entregará a presidência dos Estados Unidos a Donald Trump, candidato escolhido no ano passado em uma das mais controversas eleições já realizadas no país. Por isso, ou pela proximidade de Obama com o Cubs, já que ele viveu boa parte de sua vida em Chicago, apesar de ser torcedor do rival White Sox, a franquia aceitou o convite antecipado e “fugiu” de Trump.

“Senhor presidente, obrigado pela dignidade e integridade com que você serviu este país pelos últimos oito anos, pelo serviço por Chicago e Illinois antes disso e por nos receber aqui hoje. Estamos ansiosos para ver você no Wrigley Field (estádio do Cubs)”, disse o presidente de operações da franquia, Theo Epstein.

Outro ponto incomum na cerimônia realizada nesta segunda foi a presença da primeira-dama Michelle Obama. Esta foi a primeira vez, nos oito anos de mandato do marido, que Michelle apareceu na visita de uma franquia à Casa Branca, entre todos os esportes norte-americanos. E isto também tem relação com a proximidade dela com a equipe.

“Ela lembra de voltar da escola para casa e o pai dela estar assistindo ao jogo do Cubs, o laço na família e o significado que o Cubs tinha para ela em termos de conexão com o pai e o que isso significava para ela”, explicou Obama. “Eu quase engasguei ouvindo ela falar. Ela falou sobre como as pessoas se sentem em relação a esta organização.”

Se Michelle veio de família torcedora do Cubs, Obama é conhecido por seu fanatismo pelo White Sox. Ainda assim, recebeu nesta segunda duas camisetas dos atuais campeões da MLB, além de um ingresso vitalício para acompanhar as partidas da equipe no Wrigley Field. “Aceitamos você de braços abertos”, brincou Epstein.

Apesar da preferência pelo rival, Obama classificou os presentes como “os melhores que já recebi”. O presidente só se recusou a vestir os uniformes do Cubs na cerimônia. “Apesar de ser difícil para mim vestir a camisa, saibam que entre os torcedores do White Sox, eu sou o fã número 1 do Cubs”, disse o presidente.