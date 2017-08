Após eliminar Bellucci e Sá, Demoliner cai nas quartas em Kitzbühel

Após eliminar Thomaz Bellucci e André Sá na estreia na chave de duplas, Marcelo Demoliner caiu nas quartas de final do Torneio de Kitzbühel, na Áustria. Ele e o neozelandês Marcus Daniell foram superados pelo local Julian Knowle e pelo holandês Matwe Middelkoop por 2 sets a 0, com duplo 6/4, no saibro da competição de nível ATP 250.

Demoliner e seu parceiro tiveram poucas chances diante dos rivais desta quinta-feira. Ficaram atrás do placar durante todo o jogo e sucumbiram diante de três quebras de saque, duas no set inicial e uma na segunda parcial.

Nas semifinais, Knowle e Middelkoop vão enfrentar a dupla formada pelo chileno Hans Podlipnik-Castillo e pelo bielorrusso Andrei Vasilevski. Eles formam a parceria cabeça de chave número dois do torneio.