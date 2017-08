Após derrota, judoca Rafaela Silva pede apoio para disputa por equipes no Mundial

Depois de ter sido superada em sua primeira luta da categoria 57kg no Mundial de Budapeste, na Hungria, nesta quarta-feira, a judoca brasileira Rafaela Silva pediu apoio para a disputa por equipes mistas, neste domingo. Com a derrota logo na estreia, a campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 está fora da briga individual por medalhas.

“O ciclo está apenas começando. É o primeiro Campeonato Mundial. Ainda temos a participação por equipes. Estou torcendo pelos meus atletas. Amanhã (quinta-feira) estarei no aquecimento com a Katleyn Quadros (vai disputar a categoria meio-médio, até 63 kg). Torcida e energia para a gente trazer essa medalha por equipes”, disse Rafaela Silva.

Rafaela Silva foi superada pela portuguesa Telma Monteiro, bronze na Olimpíada do ano passado. Ela triunfou diante da brasileira após pontuar com um wazari em um contragolpe.