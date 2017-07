Após decepções, Fognini volta a ser campeão com triunfo em Gstaad

Após decepções e vice-campeonatos, o italiano Fabio Fognini voltou a levantar um troféu neste domingo. O atual 31º do ranking encerrou um jejum de um ano ao espantar a zebra e derrotar o alemão Yannick Hanfmann por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, na final do Torneio de Gstaad, na Suíça.

Favorito absoluto na decisão, Fognini dominou até com certa facilidade o rival, que era a grande surpresa da competição de nível ATP 250. Hanfmann veio do qualifying e ocupa somente a 170ª colocação do ranking. Ele tinha apenas três vitórias em nível ATP antes de estrear na chave principal de Gstaad.

Com o resultado no saibro de Gstaad, o tenista da Itália melhorou seu retrospecto em finais. Em 13 decisões disputadas no circuito profissional, ele venceu cinco, já contando com o troféu deste domingo. Ele não era campeão desde o título obtido em Umag, em julho do ano passado.