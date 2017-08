Após acidente de Rossi, Yamaha confirma fraturas e cirurgia

A equipe não informou sobre previsão de recuperação física e sobre o eventual retorno do piloto para as últimas provas do ano. Mas é certo que sua presença já está vetada para a próxima corrida, em San Marino, no dia 10 de setembro. Depois desta, ainda faltarão cinco etapas para o fim do campeonato.

As fraturas foram confirmadas no início desta noite pela Yamaha. De acordo com a equipe do piloto na MotoGP, o italiano fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita. “O piloto italiano de 38 anos será submetido a cirurgia assim que possível”, anunciou a Yamaha, sem informar detalhes sobre a situação de Rossi.

As fraturas já haviam sido informadas pelos familiares do piloto, mas o hospital só confirmou as graves lesões no início desta noite. “Valentino não está otimista, é um desastre”, dissera Graziano Rossi, pai do piloto, em entrevista à agência Ansa. As lesões acontecem na mesma perna que Rossi fraturou em 2010, durante treino livre da etapa da Itália da MotoGP.

Vice-campeão da MotoGP nas últimas três temporadas, o italiano ocupa o quarto lugar geral do atual campeonato. Tem 157 pontos, contra 183 do compatriota Andrea Dovizioso, da Ducati, que lidera a temporada. Com a ausência na próxima etapa, Rossi se despede da briga pelo título.

