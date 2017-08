Apesar do bom desempenho, Bottas revela ter futuro indefinido na Mercedes

O finlandês Valtteri Bottas revelou nesta quinta-feira em Spa, onde disputará o GP da Bélgica de Fórmula 1 no fim de semana, que ainda não acertou o seu futuro na Mercedes, apesar dos bons resultados que conquistou até agora na temporada – venceu duas corridas e terminou as últimas cinco provas no pódio. Mas o piloto demonstrou não se incomodar com a indefinição.

“Ainda não há notícias. Daremos as novidades quando houver alguma. Certamente, este assunto não fica na minha mente. Não há pressão de lá (equipe). Estou acostumado a essas situações. Ocorreu a mesma coisa nos últimos anos: não há confirmação para o próximo ano”, frisou o finlandês.

Bottas, atual terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 169 pontos, chegou à equipe no início deste ano para substituir o alemão Nico Rosberg – filho de Keke Rosberg, campeão mundial de F-1 em 1982 -, que anunciou a aposentadoria da categoria após vencer o Mundial do ano passado.