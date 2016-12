Antes de volta às quadras, Federer faz treino aberto para 6 mil pessoas em Perth

Em preparação para voltar às quadras na Copa Hopman, Roger Federer recebeu mais uma demonstração da idolatria que desperta nos fãs do tênis. Nesta quinta-feira, mais de 6 mil torcedores lotaram a Perth Arena, na Austrália, para acompanhar uma sessão de treinos do suíço.

Horas depois de chegar de Dubai para a disputa do torneio por equipes, Federer treinou ao lado do australiano Matt Ebden. E apesar do cansaço provocado pela viagem, avaliou o treino como especial, em razão da atmosfera criada pelos torcedores.

LEIA TAMBÉM: Kyrgios e Goffin surpreendem favoritos e farão decisão em Tóquio

“Você se acostuma com as condições, ainda mais com tanta gente, que faz você se sentir como em uma situação de partida, o que vai me ajudar ainda mais para o verão australiano. Estou muito feliz por estar aqui”, afirmou.

Federer está afastado das quadras há quase seis meses, na maior pausa na sua gloriosa carreira. O seu último duelo foi em julho, quando perdeu para o canadense Milos Raonic nas semifinais de Wimbledon.

“Desde que tomei a difícil decisão de não ir para a Olimpíada, o US Open, todos os outros torneios este ano, eu gastei tempo me recuperando, obviamente, mas muito mais tempo com a família e nós pudemos fazer algumas coisas divertidas. E então fiquei perdido. Treinar essas últimas seis semanas vem sendo realmente difícil, muito desafiador, mas sempre me mantive muito positivo e gostei”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Rafaela Silva volta aos tatames com vitória e Instituto Reação fatura Grand Prix

Em parceria com Belinda Bencic, Federer vai compor a equipe da Suíça. E a sua estreia vai ser em 2 de janeiro, no confronto com a Grã-Bretanha, que contará com Dan Evans e Heather Watson. A última vez em que ele participou da Copa Hopman foi em 2002, um ano depois de, com Martina Hingis, ser campeão do torneio.