Aniversariante, Amanda festeja vitória sobre Venezuela no Sul-Americano de vôlei

A ponteira Amanda festejou a vitória da seleção brasileira feminina de vôlei por 3 sets a 0 sobre a Venezuela, pela segunda rodada do Sul-Americano, nesta quarta-feira, em Cali, na Colômbia, no dia em que completa 29 anos. A jogadora mostrou entusiasmo pela conquista da competição e a consequente vaga no Mundial de 2018, que será disputado no Japão.

“Estou muito feliz de estar na Colômbia vestindo a camisa da seleção brasileira e ajudando o grupo nesse Sul-Americano. Hoje (quarta-feira) é o dia do meu aniversário e poder estar em quadra jogando vôlei que é a minha maior paixão é um prazer imenso. Vamos seguir trabalhando forte dia a dia nesse Sul-Americano em busca do nosso objetivo que é a vaga no Mundial”, comemorou Amanda.

A central Carol – uma das maiores pontuadoras da partida, junto com Amanda (10 pontos cada) – enfatizou a atuação das companheiras de quadra e projetou a próxima partida no torneio, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília) diante do Chile.