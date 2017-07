Anfitriã coloca atletas em 22 modalidades

A 61ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo começa nesta terça-feira, dia 11, com a cerimônia de abertura marcada no Centro Cívico, e Americana, além de sede pelo segundo ano consecutivo, terá ainda a participação de 311 atletas, que defenderão a cidade em 22 das 26 modalidades da competição.

No total, o município tem 183 atletas no masculino e mais 128 no feminino, além de mais 34 membros de comissões técnicas, o que totaliza 345 representantes na disputa. Os atletas do município estão inscritos nas modalidades atletismo, basquete, biribol, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, natação ACD (atletas com deficiência), skate, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Na última quinta-feira foi realizado o Congresso Técnico dos Jogos Regionais no CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, onde foram estabelecidas as regras e realizados os sorteios das chaves e grupos de toda a competição, contando com a participação de representantes das 46 cidades que vão competir.

A Secretaria de Esportes de Americana disponibilizou na última semana o site do evento, , no qual tantos os atletas e representantes quanto o público podem conferir a programação dos três primeiros dias do evento (12, 13 e 14 de julho), bem como a relação dos locais de competição, locais de alojamentos em escolas estaduais da cidade, fotos das provas, notícias e outras informações. O evento se encerra no dia 21 deste mês.