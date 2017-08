Andressa de Morais avança à final do lançamento de disco no Mundial de Atletismo

A sessão da manhã desta sexta-feira no Mundial de Atletismo, que está acontecendo em Londres, teve altos e baixos para o Brasil. De bom no estádio Olímpico, a classificação da paraibana Andressa de Morais para a final do lançamento do disco. A brasileira garantiu a vaga em sua segunda tentativa ao obter 62,80 metros e ao superar a marca de corte de 62,50 metros.

Com o resultado, Andressa de Morais terminou em terceiro lugar no Grupo A e em oitavo no geral. “Conseguir a qualificação com certa tranquilidade dá um alívio e mostra que o trabalho de anos está aparecendo”, comentou a brasileira, que defende o Pinheiros-SP e é treinada pelo cubano Julian Mejias. “Estou no melhor ano de minha carreira e espero fazer uma boa final”, completou a atleta, que quebrou o recorde sul-americano da prova em junho com 64,68 metros, em Assunção, no Paraguai.

LEIA TAMBÉM: Filipinho tira nota 10 na repescagem e avança direto após fratura de Kelly Slater

No grupo B, a gaúcha Fernanda Borges, da B3 Atletismo, ficou em 10.º lugar, com 58,51 metros, e não avançou à final, que está marcada para as 15h10 deste domingo (de Brasília), o último dia de disputa do Mundial.