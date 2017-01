André Venzel ‘debuta’ no Circuito Paulista de Moutain Bike

Foto: DIVULGAÇÃO

A partir do próximo domingo, a RPT (Região do Polo Têxtil) ganha mais um competidor no Circuito Paulista de Moutain Bike. O jovem André Venzel, de 19 anos, representará Nova Odessa na principal competição da modalidade do Estado.

Em 2016, ele ficou com o primeiro lugar no ranking da categoria 40 km do Bike Hotel Race Cup, campeonato realizado em Americana. Agora, Venzel almeja conquistar bons resultados diante de ciclistas de outras cidades.

“É um grande desafio, serão competidores muito fortes. Venho praticando o ciclismo de forma amadora há quatro anos e neste ano vou ingressar em circuitos de competição”, comentou o novaodessense. O Circuito Paulista de Moutain Bike terá cinco etapas. A primeira, neste domingo, em Santa Rita do Passa Quatro. Depois, a competição passará por Pirassununga (19 de março), Analândia (27 e 28 de maio), Aguaí (20 de agosto) e Leme (8 de outubro).

O moutain bike é uma modalidade do ciclismo que tem como objetivo transpor percursos com irregularidades e obstáculos. Por isso, as provas são praticadas em estradas de terra, trilhas em montanhas, dentro de parques e até em trechos dentro das cidades.