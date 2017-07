André Moraes vai à 4ª etapa de Endurance

Foto: Divulgação

O piloto americanense André Moraes Junior disputará neste domingo (30) a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. A tomada de tempo está marcada para este sábado (29) e a largada será amanhã, às 15h10.

No Endurance, cada prova tem em média quatro horas de duração. A soma de todas as voltas na pista chega a 500 quilômetros de distância. André Moraes Junior fará dupla com seu companheiro de equipe João Lemos. Atualmente, o americanense também disputa o Mercedes-Benz Challenge.