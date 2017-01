André Moraes Junior fica perto de entrar na Mercedes-Benz Challenge

Foto: DIVULGAÇÃO

Após ter conquistado os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil da Fórmula 1600 em 2016, o americanense André Moraes Junior deve trocar de categoria no automobilismo neste ano. O piloto aguarda apenas alguns detalhes contratuais para anunciar sua ida à Mercedes-Benz Challenge, competição criada em 2011 com a participação de modelos CLA 45 AMG Racing.

Neste ano, o torneio terá oito provas, com duas categorias participantes: C 250 Cup e CLA AMG Cup. André Junior ainda não revelou em qual categoria pode competir, caso oficialize a troca de categoria nas pistas. A Mercedes-Benz Challenge terá nesta edição uma novidade, com a disputa de apenas uma etapa por autódromo, e não mais duas, como ocorria até o ano passado. Segundo a organização, a intenção é aumentar a competitividade por meio de traçados distintos.

Entre as oito etapas, há quatro circuitos que são novidades em relação ao calendário 2016: Santa Cruz do Sul (2ª etapa), Londrina (3ª etapa), Velo Città (4ª etapa e pela primeira vez no torneio) e Brasília (7ª etapa que terá sua confirmação definitiva em breve). As pistas de Interlagos, Goiânia e Curitiba permanecem na agenda do evento. A troca de categoria deve marcar a temporada em que André Junior completará 18 anos.

Na Fórmula 1600, o piloto americanense terminou a Copa do Brasil com 61 pontos a mais que o vice-campeão Marcelo Cazelato. Ao longo da competição, ele venceu cinco das oito baterias disputadas nas provas de Piracicaba, Mogi Mirim, Londrina e São Paulo. A conquista surpreendeu o próprio piloto, que não imaginava ficar com a taça, até porque entrou como concorrente na categoria Light, voltada a novatos, mas conseguiu superar a pontuação dos chassis da categoria principal.