Americanenses vencem em três lutas no WGP

Os três lutadores de Americana presentes no 42º WGP Kickboxing saíram com vitória na edição realizada no ginásio Lourenço Quilici, em Bragança Paulista, no último fim de semana. O evento é o principal da modalidade no Brasil, com a participação de atletas de toda a América Latina.

O grande destaque foi Júlio Miguel, da equipe Inside/Full Combat, de Americana. Ele venceu Edson de Oliveira, de São Paulo, por nocaute, ainda no primeiro round, com 1m57s de luta, chegando a oito vitórias em oito lutas em seu cartel profissional – cinco delas por nocaute.

O combate foi válido pela categoria super leve (até 64,5 kg). No card principal do peso meio médio (71,8 kg), Gabriel Henrique, da equipe X-Fight Gym, venceu por decisão unânime a luta contra Vinicius Hnerique, de Laranjal Paulista. Por fim, pela categoria peso galo (até 56 kg), a americanense Ana Flávia Almeida, da equipe Company Top Fight, de Piracicaba, bateu Pâmela Mara, de Bragança Paulista.