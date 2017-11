Americanenses lutam por cinturões no WGP Kickboxing

Foto: Divulgação

Dois lutadores de Americana disputarão neste domingo, no ginásio Lourenço Quilici, em Bragança Paulista, o WGP Kickboxing, principal evento do circuito profissional da modalidade no Brasil, com a participação de atletas de toda a América Latina. Ana Flávia Almeida, de 25 anos, competirá na categoria 56 kg, enquanto Gabriel Henrique, de 20 anos, lutará no card principal, na briga pelo cinturão do peso meio-médio (71,8 kg).

A edição de número 42 do WGP ocorrerá em Bragança para prestigiar Diego Gaúcho, que mora na cidade desde a infância e defenderá o cinturão dos super-médios (até 78,1 kg) diante de Rodolfo Cavalo, vencedor do último Challenger GP.

“Já é uma tradição do WGP procurar realizar os eventos nas cidades dos nossos campeões, até para eles sentirem o apoio e reconhecimento que merecem. O Gaúcho já mostrou que é um grande campeão ao destronar um cara do nível do Thiago Michel e defender o título contra outro atleta do porte do Fernando Nonato. Então, é justo que ele tenha a chance de se apresentar em casa”, afirmou Paulinho Zorello, diretor-executivo do WGP Kickboxing.