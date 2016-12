Americanense larga entre pelotão de elite da São Silvestre

Avistar o Largo São Francisco, sede da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), no centro da capital paulista, faz muitos corredores ativarem os últimos suspiros e forças musculares para a subida que o sucede. Os 2,5 km da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, que faz esquina com a chegada na Avenida Paulista, são o “bicho-papão” da corrida de São Silvestre, um trecho de superação para atletas amadores.

Para o corredor americanense Gustavo Pereira, de 26 anos, o sentimento, no entanto, é outro. “Não dá pra escolher percurso, não. O que vier tem que correr”, brinca. Neste sábado (31), Gustavo corre pela primeira vez no pelotão de elite da São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua do País.

Na largada, às 9 horas, terá ao lado cerca de 80 corredores de alto rendimento de seis países, entre eles, o etíope Dawit Admasu, campeão da prova em 2014, e outros do continente africano, hegemônico nos últimos anos no percurso de 15 km que passa pelo centro da metrópole.

Gustavo tem um biotipo típico dos corredores fundistas – é magro, tem altura mediana, pernas longas e musculatura definida –, o que ele diz corresponder a 60% da sua habilidade para a corrida.

DESEMPENHO. Em 2012, depois de estrear numa corrida em Nova Odessa, o americanense passou a dividir a rotina entre o trabalho e as provas. Em outubro do ano passado, encontrou patrocínio na transportadora RKM, de Americana.

Hoje, ele trabalha em um supermercado na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. Após o expediente, às 18 horas, costuma somar 100 km por semana nos treinos. Com o investimento garantido em nutrição e preparação física, a evolução de Gustavo disparou, assim como seus resultados.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Em julho, foi o melhor corredor amador nos 21 km da Asics São Paulo City Marathon. Ficou em 10º lugar na classificação geral da prova, pouco mais de cinco minutos atrás do vencedor Marílson dos Santos – três vezes campeão da São Silvestre –, e de Giovani dos Santos, um de seus ídolos, cinco vezes campeão consecutivo da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte. “Foi uma prova que eu arrisquei, estava bem treinado. Consegui ser o melhor amador no meio de africanos e brasileiros de alta performance”, comemorou.

EMPOLGAÇÃO. Neste mês, no dia 4, Gustavo venceu os 5 km da corrida Pague Menos, em Americana. Uma semana depois, foi 8º colocado na edição de 50 anos da corrida Sargento Gonzaguinha, na capital paulista. O resultado animou o americanense. Gustavo completou os 15 km em 47min32s, seu melhor desempenho na carreira, segundo ele.

O tempo lhe renderia um hipotético 17º lugar na classificação final de 2015 da São Silvestre, quando, largando no pelotão atrás da elite, chegou em 46º lugar, com 51min18s. Mas ele é cauteloso na comparação. “A São Silvestre é bem mais rígida. A Gonzaguinha é uma prova plana”, comentou. “Acredito que consigo correr na casa dos 40 minutos, mas um pouco mais alto”.

Na edição passada da São Silvestre, o melhor tempo foi de Stanley Biwott, atleta do Quênia, campeão da Maratona de Nova York, que chegou em 44min31s. Para largar no pelotão da elite masculina a organização da prova exige que os corredores comprovem tempos abaixo dos 48 minutos em corridas.