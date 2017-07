Americanense é vice de kickboxing no Japão

O atleta americanense de kickboxing Luan Santos, da equipe Chaya Combat, foi vice-campeão do evento Hoost Cup, realizado no último dia 9 de julho na cidade de Kyoto, no Japão. Foto: Divulgação

Ele foi recebido nesta semana, em Americana, pelo secretário municipal de Esportes, Osvaldo Klein Neto, o Foca, acompanhado pelo treinador e coordenador da modalidade na pasta, Jonas Santos.

Luan Santos já possui títulos importantes na carreira, como o campeonato paulista, brasileiro, sul-americano e pan-americano. O próximo desafio do americanense será o Campeonato Mundial de Kickboxing, de 4 a 12 de novembro, na Hungria.