Americana Weavers inicia pré-temporada

O Americana Weavers, representante da cidade no futebol americano, volta aos treinos neste sábado, às 15 horas, no campo do bairro Bertini. A pré-temporada visa ajustar a equipe para o Campeonato Paulista de Flag, que começa em março.

O time americanense já tem um amistoso marcado em sua preparação, dia 11 de fevereiro, contra o Monte Mor Calangos. “A expectativa pra esse ano é melhorar a campanha do ano passado, quando nos classificamos para os playoffs já no primeiro ano de atividades no Paulista de Flag, mas acabamos eliminados nas quartas de final. Nossa equipe está mais estruturada”, avalia Mauricio Godoy, diretor do Americana Weavers.

