Americana voltará a sediar Jori e Jogos Regionais

A Selj (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude) confirmou na noite de terça-feira que Americana será, pelo segundo ano consecutivo, a sede dos 21º Jori (Jogos Regionais dos Idosos) e dos 61º Jogos Regionais. Os dois eventos multiesportivos contarão com as delegações das cidades da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, a mesma de municípios como Campinas, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

A competição exclusiva para atletas com mais de 60 anos será realizada entre os dias 1º e 4 de junho. E, após um mês, Americana receberá, de 5 a 15 de julho, mais de 7 mil pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipes de apoio, para os Jogos Regionais.

Essa será a segunda vez que Americana receberá a maior competição esportiva da América Latina voltada para os idosos. Será também a quarta edição na história que a “Mini-Olimpíada Caipira” ocorre na cidade. Os outros anos foram 1976, 2010 e 2016. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

Segundo o secretário de Esportes de Americana, Osvaldo Klein Neto, o Foca, novamente a Prefeitura praticamente não terá que arcar com qualquer contrapartida para sediar as competições, a exemplo do ano passado. “Sabemos a dificuldade financeira enfrentada pela Prefeitura e por isso vamos ter uma contrapartida praticamente zero. Ano passado a cidade não precisou arcar com nada nos Jori e teve um custo de R$ 3 mil nos Jogos Regionais. Esse ano não deverá ser diferente”, explicou.

A organização dos Jori demanda um investimento de aproximadamente R$ 70 mil, e dos Jogos Regionais, R$ 360 mil, entre adequações nos ginásios e praças de esporte, compra de materiais e pagamento de arbitragem.

Para Foca, a realização dos dois eventos em Americana é positiva, tanto esportivamente, facilitando a participação dos atletas da cidade, quando economicamente, devido à movimentação maior nos comércios e na hotelaria.

“Essas competições dão um giro muito grande nos hotéis, restaurantes e postos de gasolina. Nessa crise que estamos passando, é muito importante receber eventos deste porte. E se estamos sediando novamente, é pela boa organização que tivemos no ano passado e que agora buscaremos repetir”, destacou o secretário.

Na próxima segunda-feira, às 13h30, em Campinas, a Coordenadoria de Esporte e Lazer, responsável pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, realizará reunião com os municípios para a divulgação do calendário de eventos esportivos de 2017.