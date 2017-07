Americana se antecipa para ser sede dos Jogos Regionais de 2018

O Congresso Técnico dos 61º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva foi realizado na tarde de ontem, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em Americana, para definir as diretrizes da competição. Além disso, a cidade-sede se antecipou ao mais uma vez se colocar à disposição do Estado para receber a edição de 2018. O evento deste ano tem início no próximo dia 11, com a cerimônia de abertura no Centro Cívico, e vai até o dia 21 deste mês, com delegações de 46 cidades competindo em 26 modalidades.

O evento desta quarta contou com membros de todas as delegações participantes e serviu para sorteio e estabelecimento das chaves e dos grupos de cada modalidade, bem como para explicação e confirmação das regras de cada uma delas e do evento de modo geral. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Durante o congresso, o secretário de Esportes de Americana, Osvaldo Klein Neto, o Foca, destacou a importância da dedicação dos membros da organização e a estrutura da cidade. “O empenho é sempre para o evento melhorar. Toda a estrutura de Americana está pronta para receber os jogos, sei que os funcionários da prefeitura e da Secretaria de Estado vão ‘dar o sangue’ para que o evento seja um sucesso e tenho certeza que será”, enalteceu o secretário, que aproveitou a oportunidade para oferecer o município como sede da disputa no próximo ano, que seria a terceira vez seguida. “Sei que tem mais cidades querendo, mas já coloquei Americana como candidata novamente e queria muito que fosse aqui”, disse Foca em entrevista ao LIBERAL.