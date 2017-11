Americana leva seis à competição nacional de bumerangue

Foto: Divulgação

O que parece brincadeira ou hobby para muitos é coisa séria para seis americanenses, que disputam neste fim de semana o 13º Campeonato Brasileiro de Bumerangue, em Itu. A competição terá cerca de 30 competidores de estados como Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso e, entre eles, Eduardo Mistico, Luigi Dominoni, Cesar Bregantin, Everton Momeira, Gabriel Calori e Marcio Nora, todos de Americana.

Eduardo Mistico é o mais experiente deles, com cinco títulos nacionais. “O bumerangue ainda é um esporte em crescimento no Brasil, mesmo já existindo competições pelo País desde 1991. Mas foi em 2012, depois do Mundial no Brasil, no Parque Maeda, em Itu, que o nível dos atletas teve um crescimento vertiginoso em qualidade técnica, física e principalmente no trabalho de equipe”, destaca Mistico, que atualmente também preside a ABB (Associação Brasileira de Bumerangue). O Campeonato Brasileiro volta ao estado de São Paulo em 2017 depois de ter passado por Balnerio Camburiu (SC), em 2015, e por Cordisburgo (MG), em 2016.

A competição será dividida em seis modalidades e vai valer como etapa classificatória para o Mundial da modalidade, previsto para junho do ano que vem, nos Estados Unidos. Os bumerangues são objetos de arremesso com origem em várias partes do mundo, há mais de 23 mil anos. Eles foram criados para voltar à mão do arremessador, a princípio para caçar pássaros, mas com o tempo se tornaram diversão, principalmente para crianças, e agora esporte.