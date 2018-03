Americana fecha Jori com melhor desempenho da RPT

A cidade de Americana foi a melhor da RPT (Região do Polo Têxtil) na disputa dos Jori (Jogos Regionais dos Idosos) da 4ª região esportiva, encerrados no último domingo (18), em Limeira. Os atletas americanenses ficaram com o 10º lugar na classificação geral e de quebra classificaram quatro equipes para a fase estadual dos Jori, que ocorrem entre os próximos dias 26 e 29, em Praia Grande, com os campeões e vices de todas as categorias das oito regiões esportivas do Estado de São Paulo.

Foram classificados os atletas Urbano Teixeira de Oliveira (damas masculino), Adão Antunes Oliveira e José Aparecido de Souza (malha masculino), Ana Maria Cartarozzi Ferrari (tênis de mesa feminino B), e Hector Antonio Fernandes (xadrez masculino). A cidade de Campinas, mais uma vez, foi a campeã da fase regional dos Jori. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Entre os municípios da RPT, Nova Odessa ficou em 13º lugar, Santa Bárbara d’Oeste em 15º, Hortolândia em 18º e Sumaré em 22º. Para a fase final dos Jori, Nova Odessa também classificou quatro equipes: vôlei adaptado masculino, natação, xadrez e damas. Santa Bárbara teve três vice-campeões, que também brigarão por medalhas em Praia Grande, no truco, tênis de mesa masculino e buraco.

Já Hortolândia classificou o atleta Miguel Bezerra dos Santos, da natação (nado livre masculino), enquanto Sumaré terá na fase final o velocista Orlando Anjo de Oliveira, do atletismo (1,5 mil m). Neste ano, os Jori da 4ª região esportiva contaram com a participação de 45 cidades e 2,6 mil pessoas, entre dirigentes, atletas e árbitros.