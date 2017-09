Americana é palco da 6ª etapa do Paulista

Serão mais de 450 atletas de todo o Estado divididos em 42 categorias. O ABC (Americana Bicicross Clube) inscreveu 25 atletas para esta etapa, com destaque para Samuel Oliveira, vice-líder da categoria Junior Men, considerada a ponte para a Elite, que reúne os profissionais, além de Tiago Bueno e Igor do Amaral, segundo e terceiro colocados da categoria 8 anos e 12 anos, respectivamente. Foto: Divulgação

Americana se tornará uma das capitais do bicicross neste fim de semana, quando recebe a sexta etapa do Campeonato Paulista da modalidade, uma das competições mais importantes da modalidade no País. Ao longo deste sábado, estão programados os treinos oficiais, das 13h30 às 17 horas. No domingo, ocorre a corrida para valer, a partir das 10 horas, na pista do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, próxima à sede do Flamengo Futebol Clube.

“A pista de Americana é reconhecida como uma das melhores do País, por isso, desde quinta-feira já estão treinando por aqui até atletas de outros Estados, como Paraná e Minas Gerais, que querem ganhar ritmo de corrida”, comenta Aladin, que se mostra confiante com o desempenho do ABC no Paulista de

Bicicross. “Pelos resultados que vimos até aqui, acredito que podemos brigar por até sete títulos de diferentes categorias até o fim do campeonato”, prevê.

No ranking por equipes, o ABC ocupa a sexta colocação após cinco etapas já disputadas, com 1.240 pontos. Os primeiros lugares são ocupados por São José dos Campos (1.396 pontos), Bicicross Poços Clube (1.395), ACB Indaiatuba (1.345), Paulínia Racing Bicicross (1.316) e Jacareí Bicross Clube (1.262).

No bicicross, são utilizadas bicicletas especiais, aptas a manobras em pistas de terra e com obstáculos. Ao todo, o Paulista de Bicicross terá oito etapas na temporada. As próximas serão em Jacareí (14 e 15 de outubro) e Cosmópolis (25 e 26 de novembro).