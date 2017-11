Americana conhece grupos dos Jogos Abertos

Americana conheceu nesta semana os grupos de suas modalidades coletivas nos 81º Jogos Abertos do Interior. A competição será realizada de 15 a 26 de novembro no Grande ABC, nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires. Ao todo, serão 16 equipes americanenses na disputa. O município estreia na competição no dia 17, com o futebol de campo masculino, representado pelo time Sub-20 do Rio Branco, enfrentando Pindamonhangaba, além das primeiras provas das meninas da ginástica artística feminina.

De acordo com o chefe da delegação americanense nos Jogos Abertos, Abimael Valadares, o regulamento da competição teve alterações para este ano. “Teremos a divisão especial em algumas modalidades, 1ª e 2ª divisões por modalidade e não mais por município, sendo 1ª divisão as equipes campeãs e 2ª divisão as equipes que terminaram em segundo lugar nos Jogos Regionais”, explicou. Foto: Divulgação

Durante Congresso Técnico realizado na última segunda-feira, foram sorteados os grupos das modalidades coletivas. No basquete feminino, a cidade enfrentará São Bernardo do Campo e Tanabi, enquanto no masculino terá como oponentes Dracena e São José dos Campos. No biribol masculino, Americana enfrentará Piracicaba, Adamantina e Araçatuba. No futebol de campo, o time Sub-20 do Rio Branco duelará com Andradina, além de Pindamonhangaba. Já na malha masculina, Americana integra o Grupo A, ao lado de São Bernardo do Campo, Castilho e Piracicaba.