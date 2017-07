Amanda Nunes é hospitalizada e tem defesa de título cancelada no UFC 213

Campeã do peso galo, Amanda Nunes não vai mais participar da sua defesa de título contra Valentina Shevchenko, que estava agendada para a madrugada deste sábado (no horário de Brasília), após ser hospitalizada poucas horas antes da realização do UFC 213, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ao confirmar o cancelamento da luta, o UFC apenas citou que a brasileira estava doente, sem revelar detalhes do problema da campeã. “Devido a uma enfermidade, a campeã peso-galo do UFC Amanda Nunes foi forçada a deixar o duelo contra Valentina Shevchenko no UFC 21”, anunciou a organização.

Com isso, a luta pelo cinturão interino do peso médio entre Yoel Romero e