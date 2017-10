Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Guto vão à semi do vôlei de praia na Croácia

O Brasil está mostrando força na chave masculina do Major de Porec, a etapa da Croácia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, os campeões olímpicos Alison/Bruno Schmidt e a dupla Pedro Solberg/Guto, formada apenas seis meses atrás, venceram seus duelos e avançaram às semifinais da competição.

As duplas do Brasil não se enfrentam na semifinal, apenas em uma eventual disputa de ouro ou bronze. Alison e Bruno Schmidt terão pela frente a reedição da final olímpica contra os italianos Nicolai e Lupo. Em 10 confrontos entre os times, os brasileiros levam a melhor com seis vitórias. Já Pedro Solberg e Guto encaram os russos Oleg Stoyanovskiy e Artem Yarzutkin, no primeiro confronto da história entre as duas equipes.

Alison e Bruno conquistaram a vaga com duas vitórias neste sábado. Nas oitavas de final, triunfo sobre os espanhóis Pablo Herrera e Adrian Gavira por 2 sets a 0, com parcial final alucinante (21/17 e 34/32). Horas mais tarde, nas quartas de final, bateram os norte-americanos Theo Brunner e Casey Patterson por 21/12 e 21/19.