Alexander Rossi surpreende e leva pole na Indy; Castroneves e Kanaan não vão bem

O piloto norte-americano Alexander Rossi, da equipe Andretti, conquistou de forma surpreendente, nos últimos instantes do treino classificatório, a pole position para a etapa de Watkins Glens da Fórmula Indy (penúltima da temporada), neste sábado, arrancando a primeira posição no grid do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. O também local Josef Newgarden, da Penske, líder do campeonato, ficou em terceiro.

O japonês Takuma Sato, da Andretti, mostrou bom desempenho e obteve o quarto melhor tempo da qualificação, enquanto que o norte-americano Charlie Kimball, da Ganassi, também se revelou outra surpresa, chegando em quinto lugar. Já o brasileiro Hélio Castroneves, também da Penske, vai sair da sexta colocação, enquanto que o compatriota Tony Kanaan, da Chip Ganassi, terá apenas a 17.ª posição na largada.

A classificação para a prova foi dividida em dois grupos. O primeiro deles – com 10 pilotos – foi para a pista às 16 horas (de Brasília), com Tony Kanaan carregando a melhor marca. Mas a mudança na composição dos pneus modificou o quadro e prejudicou o desempenho do brasileiro. No segundo grupo, que tinha 11 competidores, o destaque foi a atuação do norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, que conquistou o sétimo tempo no grid.