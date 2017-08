Ágatha/Duda cai para campeãs olímpicas e é vice no Finals

Foto: FIVB

As brasileiras Ágatha e Duda ficaram com a medalha de prata no World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, torneio disputado em Hamburgo, na Alemanha, que fecha a temporada da modalidade. Na decisão deste sábado, a dupla bem que tentou, mas não resistiu às atuais campeãs olímpicas e donas da casa, as alemãs Ludwig e Walkenhorst, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 15/10.

Mais uma vez, Ludwig e Walkenhorst frustraram o sonho de título brasileiro. Se na Olimpíada do Rio, no ano passado, venceram Ágatha e Bárbara Seixas para ficar com o ouro, desta vez passaram pela mesma Ágatha e sua nova parceira, Duda, levando ao delírio a torcida na arena em Hamburgo.

“Elas jogaram melhor no tie-break e mereceram. Foi um orgulho jogar aqui, provavelmente depois dos Jogos Olímpicos é a arena mais bonita em que atuei. Ficou lotado, a torcida apoiou demais os times da Alemanha, mas também apoiou um belo jogo e o espetáculo. Duda e eu começamos neste ano, as expectativas são grandes, queremos continuar juntas até os Jogos de Tóquio, estamos animadas, sabendo que temos muito para crescer”, considerou Ágatha.