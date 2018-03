Africanos dominam pódio da Maratona de Los Angeles no masculino e no feminino

Os africanos dominaram amplamente o pódio da Maratona de Los Angeles, disputada neste domingo, nos Estados Unidos. Tanto no masculino quanto no feminino, as três primeiras posições foram ocupadas por atletas do continente.

Entre os homens, o queniano Weldon Kirui concluiu os 42,195 quilômetros do percurso entre o Dodger Stadium, no centro da cidade, até o píer de Santa Mônica em 2h11min48s. Apenas dez segundos depois dele cruzou o etíope Gebresadik Adihana. Outro queniano, Elisha Barno, campeão em 2017, completou o pódio.

“Eu conhecia o percurso. Já havia corrida esses quilômetros”, disse Kirui, que ganhou a Maratona de Los Angeles nas outras duas vezes em que participou desta prova. “Mudei meu treinamento, treinei bem e da maneira correta”, completou o corredor.

Na categoria feminina, quem levou a melhor foi a etíope Sule Utura Gedo, com o tempo de 2h33min49s. A chegada foi emocionante, com a vencedora passando pela linha final segundos antes das quenianas Tsehay Desalegn e Hellen Jepkurgat, respectivas segunda e terceira colocadas – esta última, por sinal, foi ganhadora da edição anterior da prova.

A organização do evento estimou em 24 mil o número de participantes da corrida. Cada campeão embolsou um prêmio de US$ 23 mil (aproximadamente R$ 75,4 mil).