Acusado de liderar doping na Rússia, Mutko recorre à CAS contra suspensão do COI

Banido dos esportes pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o russo Vitaly Mutko recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para tentar retomar sua atuação como dirigente esportivo. Mutko, que atualmente é o vice-primeiro-ministro da Rússia, já foi ministro do Esporte, presidente da Federação de Futebol da Rússia e presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo deste ano.

Mutko precisou se afastar destas entidades nas últimas semanas após ter aplicada a punição pelo COI, no começo de dezembro. Segundo a apuração liderada por Richard McLaren, investigador independente da Agência Mundial Antidoping (Wada), o ex-ministro russo era o chefe do plano de estado para elaborar um dos maiores sistemas de doping da história.

De acordo com as acusações de McLaren, confirmadas pela decisão do COI, Mutko liderava o esquema que garantia atletas russos pudessem se dopar, sem risco de serem pegos, durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, disputado em solo russo, em 2014. Desde então, porém, ele foi promovido dentro do governo russo e se transformou em vice-primeiro ministro.